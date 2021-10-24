引领健康物联新未来 构建智慧医疗新生态

阿斯利康连续第六年亮相世界物联网博览会

中国无锡2021年10月24日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，全球领先的生物制药企业阿斯利康连续第六年亮相世界物联网博览会（以下简称“物博会”），聚焦五大创新医疗场景，携手合作伙伴围绕慢病和肿瘤领域展示一系列创新诊疗一体化智慧成果，全方位展现物联网结合5G、人工智能、大数据等创新技术如何帮助患者实现线上线下诊疗一体化全病程管理。物博会开幕首日，阿斯利康支持江苏省卫健委、无锡市卫健委以及无锡国家高新技术产业开发区管理委员会举办以“智联健康，数领未来”为主题的健康物联网高峰论坛，汇聚政、产、学、研、医、投等各领域专家及学者，分享与探讨物联网等创新技术在医疗产业的开发与应用，畅想健康物联网未来。此外，健康物联优秀项目路演大会也于物博会期间同步举行，持续激发医疗创新活力，助推智慧健康生态发展。



2021世界物联网博览会阿斯利康展台

阿斯利康全球执行副总裁、国际业务及中国总裁王磊表示：“世界物联网发展看中国，中国物联网发展看无锡。阿斯利康在物联网领域的创新起源于无锡，依托区域物联网产业集群发展优势，我们携手合作伙伴打造的基于物联网、大数据、5G和AI等技术打造的创新方案与理念已走向全国，甚至走出国门，覆盖‘一带一路’沿线国家及地区。未来，我们将继续立足无锡，运用智慧科技，探索更多线上线下诊疗一体化模式，为患者提供更为全面和便利的健康服务。”

多方跨界智慧激荡，纵谈健康物联未来

物博会开幕首日召开了“智联健康，数领未来”为主题的健康物联网高峰论坛，来自政、产、医、学、研、投等各领域权威代表碰撞思维火花，聚焦智慧健康前沿趋势、家庭医疗器械产业政策、智慧康复等领域，畅谈物联网、5G、人工智能等科技如何赋能医疗产业发展。中国工程院院士、空军航空医学研究所航空医学工程研究中心主任俞梦孙，国家卫健委统计信息中心副主任胡建平，江苏省卫健委副主任兰青，广东省人民医院院长余学清等重磅嘉宾均出席了此次论坛，并围绕智慧物联如何赋能医疗大健康发展进行了建设性的讨论，分享各自领域的最新应用、成果以及思考。

依托创新医疗场景，共享智慧健康成果

本届物博会上，阿斯利康通过200平米的展台布局，充分展现了基于移动筛查、医院筛查、医院诊疗、家庭诊后患者管理和线上疾病管理五大场景的智慧医疗成果，覆盖了教育、筛查、诊断、治疗、康复和随访的全病程。现场观众可以沉浸式体验这些与物联网技术应用相关的解决方案与场景，感受智慧科技赋能下全面、科学、高效的健康服务模式。在移动筛查场景中，AIBUS智能乳腺超声机器人模型亮相，同时在物博会展厅内一辆真实的搭载AIBUS智能乳腺超声机器人的移动筛查车可供参观者体验。在医院场景中，阿斯利康携手合作伙伴重点展示了适用于糖尿病患者的蛋白尿筛查机、全息穿刺导航系统“透视眼”等创新筛查与诊疗技术，助力慢病早筛、早诊、早治。展台上的"自助雾化站"充分体现了物联网技术可以帮助实现从医院到家庭疾病管理，通过手机扫码即可实现在医院一键租赁雾化器和快递借还服务，帮助解决哮喘患者在家雾化的“最后一公里”。

线上场景展现了阿斯利康在互联网医疗领域合作伙伴的线上线下一体化全病程管理服务，通过“互联网+”赋能，助力慢病患者的疾病管理。居家场景中则充分展示了高科技物联的概念，通过新型血压计、血糖仪、智慧音箱、5G智慧翻身床和动态心电记录仪产品等与数字化APP的链接，患者在家即可获得便捷和精准的居家医疗体验。此外，无锡国际生命科学创新园与智能工厂也首次亮相物博会展台，展现阿斯利康充分利用无锡的地方产业特色优势，集结海内外创新力量，打造多维度的创新医疗生态体系。

汇聚健康物联硕果， 共筑医疗创新生态

以物联网为代表的创新前沿科技，是当前医学诊疗发展的重要“加速器”之一。基于物联技术研发实行面向医务人员的“智慧医疗”、面向患者的“智慧服务”和面向医院的“智慧管理”等，联合协同打造新生态模式，成为未来健康发展新趋势。本届物博会期间，在中国医学装备协会转化医学分会的支持下，“健康物联优秀项目路演大会”同期举行，旨在借助优秀案例路演形式，促进产、学、医、研等聚力融合，加快临床科研产业化进程，进一步推动更多创新医疗产品、技术或模式的诞生，构建全面协同的健康新生态。

大会中，来自各研究领域的十二项优秀案例经过了层层评选脱颖而出，突出展现了通过物联网在医疗领域的运用，在医院、零售药房和家庭不同场景中打造院内诊疗服务与院外健康管理融合、线上和线下相结合的创新模式，进一步改变传统医疗模式，为医疗机构、患者和社会带来多方获益。此次参与现场路演的项目中，多个阿斯利康及合作伙伴共同支持推进的创新解决方案入选，覆盖肿瘤、心血管及慢病等疾病领域，包括诊后智慧医疗方案、赋能零售药房的慢病健康管理方案、基层移动筛查方案以及针对慢性肾脏病管理的全病程管理方案等。阿斯利康希望携手合作伙伴通过运用产品、技术、管理、商业模式等多种创新形式，聚焦临床医学研究与诊疗全过程中面临的多个问题，探索出科学创新的解决方案，进一步提高诊疗水平，帮助患者获益。

自2016年以来，无锡已连续成功举办六届世界物联网博览会，随着影响力的日益扩大，无锡已逐渐成为中国乃至全球物联网产业发展新高地。阿斯利康将继续依托无锡生物医药产业发展区位优势，携手更多物联网、大数据、5G、AI等技术领域与资本领域的合作伙伴打造更加开放的健康生态圈，以智慧科技赋能创新医疗，孵化更多新成果、新技术和新业态，助力无锡打造太湖湾生命健康产业高地，让源于中国无锡的“创新”造福更多全球患者。

关于阿斯利康

阿斯利康（LSE/STO/Nasdaq: AZN）是一家科学至上的全球性生物制药企业，专注于研发、生产及营销处方类药品，重点关注肿瘤、心血管、肾脏及代谢、呼吸及免疫三大主要疾病领域。阿斯利康全球总部位于英国剑桥，业务遍布世界100多个国家，创新药物惠及全球数百万患者。更多信息，请访问www.astrazeneca.com。

关于阿斯利康中国

自1993年进入中国以来，阿斯利康坚持科学至上，注重创新，以满足中国不断增长的健康需求，实现“开拓创新，造福病患，成为中国最值得信赖的医疗合作伙伴”这一宏伟愿景。阿斯利康的中国总部位于上海，并分别在北京、广州、无锡、杭州、成都建立区域总部，在全国拥有近20,000名员工。公司在江苏无锡和泰州投资建有生产基地，并在无锡建立了中国物流中心。在中国，阿斯利康的业务重点主要集中在中国患者需求最迫切的治疗领域，包括呼吸、心血管、代谢、肿瘤、消化、肾脏疾病。2017年，中国健康物联网创新中心在无锡落地，旨在探索创新的健康物联网诊疗一体化全病程管理解决方案。同年，阿斯利康与国投创新合资成立迪哲（江苏）医药有限公司，以加快本土新药研发步伐。2019年，阿斯利康宣布与无锡合作共建无锡国际生命科学创新园，汇聚全球智慧，造福中国患者。同年，阿斯利康宣布在上海设立全球研发中国中心，并成立全球医疗产业基金。2020年，阿斯利康宣布支持“互联网医院”项目。

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