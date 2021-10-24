北京：15名感染者为3条传播分支，昌平“旅游+打牌”传播链已致10人确诊

中国青年报客户端北京10月24日电（中青报·中青网记者 胡宁 刘世昕）10月19日0时至24日15时，北京已发现京外关联疫情感染者15人，共分3个传播分支。其中，昌平区出现聚集性疫情，已出现9例确诊病例的北七家镇宏福苑社区被划入高风险地区。 家住昌平区、共同前往内蒙古、宁夏、山西等地旅游的5人自驾游旅行团全部感染。其中一对夫妻10月15日、19日相继出现发热至39℃，自行用药未缓解。在发热后，他们没有及时报告社区，也没有到正规医疗机构发热门诊就医，还先后两次邀请朋友到家中打牌，导致8人牌局5人感染。截至发稿，以自驾团为中心的疫情已出现10名感染者。 现公安机关已对二人刑事立案侦查。而10月17日至20日，昌平区宏福苑西区“德盛康大药房十一分店”、宏福苑小区“高远百康大药房”，向这两名确诊病例多次出售退热、止咳、感冒、咽痛咽干类药品过程中，未依照规定，要求购买人进行“健康宝”扫码登记、体温测量，未进行药品销售信息实名登记，造成新冠疫情传播危险。目前，公安机关已分别对两家药房的负责人刑事立案侦查。 另外五名感染者分布在丰台区和海淀区。最早被发现的本轮京外疫情关联病例出现在10月19日。家住…