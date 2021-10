甘肃采取熔断措施暂停旅游活动 2021-10-24 11:13:05 行业快报 甘肃 文旅采取“ 熔断 ”措施,进一步加强疫情防控。23日,甘肃省文旅厅和甘肃省卫健委联合宣布,全省立即暂停 旅游 活动,关闭省内所有旅游景区、文化娱乐场所、旅游演艺场所、影剧院、互联网上网服务场所、公共文化服务场所;暂停举办各种文艺演出、展览和聚集性 群众性 文化活动。(新华社) 特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。 Notice: The content above (including the pictures