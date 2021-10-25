携程:推出黑钻专属福利“门票0元购”,年省6000元

【品橙旅游】10月28日起，携程将面向黑钻等级会员推出“门票0元购”权益。接下来一年中，每位携程黑钻会员每季度都可享受一次携程平台0元购买活动景点门票的特权，每人最高一年可少花逾2000元。 据了解，此次权益活动覆盖的热门景点超100家，遍布北京、上海、广州、成都、杭州、深圳、武汉、西藏等数十个热门旅游城市。携程从平台上筛选出了近一年最受用户欢迎的景点，再从中精选出上百家热门主题乐园、历史古迹、国家级风景名胜区等人气胜地，黑钻用户下单时勾选该项抵扣券权益即可0元入手景点门票。 据了解，此次活动是携程今年以来又一次对黑钻等级会员的权益回馈。年内，携程已为黑钻会员推出免费IMAX观影券、美食林旬味会餐厅线下品鉴、星巴克等级星星匹配等多项跨界权益，持续满足这批高净值、高频率消费群体的文旅需求。目前，携程黑钻会员人均可省下权益花费逾6000元/年。 实际上，自2020年9月黑钻等级会员上线以来，携程就从黑钻专属权益、会员整体权益、会员日活动等多方面持续提升会员含金量。目前，黑钻会员每年可在活动覆盖内的酒店、机场享受无限次房型升级、无限次酒店免费早餐、无限次接送机升车型、无限次机场快速安检、12…