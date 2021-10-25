【独家发布】2021年中国中端酒店行业供需现状及发展趋势分析 疫情前供给与需求侧同步增长 【组图】

行业主要上市公司：目前中国酒店行业的上市公司主要有：首旅酒店(600258)、锦江酒店(600754)、华住集团(01179.HK)、格林酒店(NYSE:GHG)、岭南控股(000524)、西安旅游(000610)、华天酒店(000428)、金陵饭店(601007)等。 本文核心数据：中端酒店数量、中端酒店营业收入、中端酒店出租率 1、中端酒店的概念和类型 酒店(又称为宾馆、旅馆、旅店等)的基本定义是提供安全、舒适，令利用者得到短期的休息或睡眠空间的商业机构，即给宾客提供歇宿和饮食的场所。 按照酒店的规模、设备齐全度、服务项目、质量质量等标准进行划分，酒店通常可分为经济型酒店、中端酒店和高端酒店。 中端酒店以便利、服务优良、价格适中为主要特征，客源主要是商务型客户和旅游者。除了提供基本的食、宿服务外，还会提供一些额外的服务项目，服务设施多集中在商务和休闲活动上 2、中国中端酒店供给情况：疫情前高速增长，增速领先整体酒店业 中端酒店已成为近年酒店行业的风口，众多国内酒店品牌也在中端酒店，供给不断上升。从酒店数量看，2019年，全国中端酒店数量达31283家，4年(2016-2019)复合…