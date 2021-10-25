集中供地推保障性住房用地 多地出招解决住房难题_央广网

央广网北京10月25日消息（记者 门庭婷）近日，北京、上海、成都、杭州等热点城市第二批集中供地陆续收官，配建保障性租赁住房、人才公寓、共有产权房等保障性住房成为此轮土地集中出让的“标配”。 住房保障体系建设是关系到亿万百姓的安居大事。“‘十四五’期间，我国将以发展保障性租赁住房为重点，进一步完善住房保障体系，增加保障性住房的供给，努力实现全体人民住有所居。”住房和城乡建设部部长王蒙徽曾表示。 集中供地中增加配建保障性租赁住房等规则，有助于加大保障性住房的土地供给。同时，近期多地出台发展保障性租赁住房实施方案，从土地政策等多个维度为完善住房保障体系提供有力支撑。 （图片来源：CFP） 随着两宗地块高标准商品住宅建设方案评选结果出炉，北京第二批集中供地在10月18日全部结束，共有17宗地块成交，其中8宗地块须配建“保障性租赁住房”，3宗地块须部分或全部建设共有产权房。据北京市土地整理储备中心统计，本批集中供地可提供“保障性租赁住房”以及共有产权住房面积约30万平方米。 其中，备受关注的海淀区东升镇京昌路两宗地块将分别配建6200平方米和6900平方米的“保障性租赁住房”，北京市海淀区保障性…