全内蒙古阿拉善人都要围着你们转？得过癌症还到处旅游？闲疯了！额济纳旗旅客旅行

除了庄阿姨的老年旅行团，安徽一老年专列近600人滞留额济纳旗引发网络关注，该安徽幸福号西北游专列滞留游客共计541人，绝大部分为老年人，随身携带的各种药品陆续出现短缺，引发担忧。 网上对于这些老人退休以后，到处旅行这件事存在产生误解，中国有一句经典：老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼。 这些老人大多数为社会做了几十年贡献，年轻的时候没有时间旅行，退休了，可以出门散散心，无可指责。甚至很多老人还患有疾病，甚至癌症这种疾病，以旅行的方式散心也是可以理解的。 这次有需要，也是可以特殊照顾。 但是，如果都要求照顾，那必将增加政府的压力，比如转运到其他地区的防疫压力也会加大。因为目前全国各个地方都在抗疫。 其次，当地政府应承担一些责任，为旅行者减免一些费用。 另一方面，既然目前是旅游旺季，又知道疫情短期内不会消失，当地为何不做好预案？既然希望其他地方的旅客前往，那就需要提前做好预案，不能等出事了，都赖旅行的人。 据报道，一些旅客入住至今，酒店一直保持三餐供应，房价也因政府号召降了两次，从680元降到388元，政府近日还开始每日提供一顿免费餐，这让王李杰感觉酒店保障“还是挺好的，大家没有饿着”。 …