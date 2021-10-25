跟着“晒基隆”旅行 一起走入在地故事

【大纪元2021年10月25日讯】（大纪元记者陈秀媛台湾 基隆 报导）基隆市政府观光及城市行销处为推广城市行销，10月25日举办“晒基隆走读活动”，邀请基隆市生根文化创意协会理事长陈颢桦担任导览员，带领民众跟着“晒基隆”地方专刊深入走访基隆市区巷弄，用在地的角度与视野一步步感受基隆气味。 观光及城市行销处曾姿雯处长表示，“晒基隆”地方专刊是基隆首度推出深度文化旅游的刊物，第三期－秋天的风于今日发行，此期围绕在基隆市区的街弄，品味庙口、委托行街、百年福德宫等街弄历史及特色小吃，这次的走读活动就是要带着每一位读者一同走入基隆常民文化的精髓，让读者、旅客呼吸不一样的基隆气味，体验不一样的在地风景，让更多人感受到基隆晒出的魅力与能量！ “晒基隆”地方专刊第三期－秋天的风，规划两条散步路线，分别为“风吹入巷路线”和“在地达人私房路线”。此次走读路线走的是“风吹入巷路线”，先到海洋广场观看老鹰，沿着明德亲民至善大楼前往充满历史风情的巷弄参议巷和港都巷，近期获得国际时尚杂志Tatler排名世界20大名市集之一的基隆庙口，也是来基隆绝对不能错过的景点，最后再到基隆三大庙(奠济宫、庆安宫、城隍庙)祈福平…