携程:新加坡圣淘沙名胜世界星球号旗舰店上线

【品橙旅游】10月26日，携程集团宣布新加坡圣淘沙名胜世界星球号旗舰店正式上线，同时谈及双方下一步合作趋势。 据悉，圣淘沙名胜世界作为亚洲首屈一指的综合娱乐城，是中国游客和商务客出境至新加坡时的热门打卡地之一。它将“吃住行游购娱”集于一身，拥有新加坡环球影城、S.E.A.海洋馆、水上探险乐园等热门景点，新加坡硬石酒店、节庆酒店、迈克尔酒店等6家风格迥异的酒店和名胜世界会议中心，以及众多名厨餐厅和各类精品商铺。 圣淘沙名胜世界 在此次上线的新加坡圣淘沙名胜世界携程星球号旗舰店中，用户可以浏览名胜世界旅游攻略、美食推荐、还可以了解更多商旅及会务会议简介，并进行一站式预订。圣淘沙名胜世界将通过星球号旗舰店这一平台，以优质内容持续深耕中国市场，为旅游和商务需求的客人未来重返新加坡、重游名胜世界储备蓄力。 携程集团CMO孙波表示：“我们非常高兴名胜世界在携程上线星球号旗舰店。自携程推出星球号旗舰店以来，已经有数百家有价值的合作伙伴积极参与，通过星球号寻求与目标受众联系的新方式。我们将继续与合作伙伴一起，通过创新方式寻找更多平台、品牌、用户间的共振，挖掘新的增长点。” 新加坡圣淘沙名胜世界携程星球…