宁波海曙区挂牌5宗地块 最高起拍楼面价2.2万元/㎡ 每经网

10月26日，宁波海曙区挂牌5宗地块，将于11月3日出让。 其中，海曙区西门地段HS08-03-02地块，出让面积28884㎡，土地用途为城镇住宅及配套用地。地块挂牌起始价146449.16万元，起拍楼面价22044.6元/㎡。该地块实施“限房价、限地价、摇号”方式出让。地块商品住宅毛坯销售均价不高于34600元/㎡，商品住宅毛坯最高销售单价不高于38060元/㎡；车位最高销售价格不高于24万元/个。需配建用地面积不少于6010㎡的12班幼儿园一所。 海曙区西成地段HS04-02-19地块，位于海曙区望春街道西成地段，该地块土地用途为城镇住宅、零售商业、餐饮用地，该地块出让面积28257㎡，容积率1.3-1.5。该地块起拍楼面价约19690元/㎡，地块商品住宅毛坯销售均价不高于36900元/㎡，商品住宅毛坯最高销售单价不高于44280元/㎡；车位最高销售价格不高于25万元/个。该地块住宅实行全装修现房销售，最高装修标准不高于3700元/㎡。 海曙区气象路地段HS06-01-08c地块，起始楼面价约17660元/㎡。该地块土地用途为城镇住宅、零售商业、餐饮、旅馆、商务金融用地，该地块出让…