“网红长沙”何以展会“长红”_新华网_湖南新闻

9月29日，长沙国际会展中心，一名参展商在第二届中非经贸博览会上通过表演推销非洲鼓。 湖南日报全媒体记者 辜鹏博 摄 10月18日，参观者在博鳌亚洲论坛全球经济发展与安全论坛博览会的“一创科技”展区参观。 湖南日报全媒体记者 辜鹏博 摄 湖南日报全媒体记者 曹辉 金慧 张福芳 欧阳倩 长沙最近很忙：世界计算大会、第16届中国传媒年会、第二届中非经贸博览会、博鳌亚洲论坛经安会、长江中游城市群“双碳”峰会、2021中国筑博会……世界级、全国性知名展会高频率举行。 长沙最近很红：中外宾客纷至沓来，共襄盛举，为长沙倾注新的能量与活力，让千年古城焕发出新的生机与光彩。 因拥有岳麓书院、橘子洲头、文和友、茶颜悦色……这些年，长沙成了响当当的“网红长沙”。“网红”背后，长沙会展业实现“井喷式”发展，让“网红”变成“长红”。 装得下世界——从“不愿来”到“抢着来” 埃塞俄比亚的咖啡、南非的红酒、卢旺达辣酱……在第二届中非经贸博览会主题展馆里，风土人情和特色产品仿佛把观众带到了美丽的非洲大陆。 这场两年一届的国际性展会，是落实中非合作“八大行动”之一，也是中央在湖南布局的首个具有国家战略性意义的展会。第…