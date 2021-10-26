截至9月西藏接待游客3688.71万人次

近日，记者从西藏自治区旅游发展厅获悉，今年1月至9月，西藏累计接待海内外游客3688.71万人次，同比增长15.2%，比2019年同期下降0.7%。 据悉，1月至9月，西藏入境游客共计6181人次，同比增长164.9%，比2019年同期下降98.3%，接待国内游客3688.09万人次，同比增长15.2%，比2019年同期增长0.3%，此外，1月至9月，全区累计接待一日游游客1639.49万人次，同比增长19.3%，比2019年同期下降13.4%。实现旅游总收入424.04亿元，同比增长26.6%，比2019年同期下降20.1%，其中，旅游外汇收入368万美元，同比增长43.0%，比2019年同期下降98.4%，国内旅游收入423.79亿元，同比增长26.6%，比2019年同期下降17.8%。 2021年，随着西藏发布的7条红色旅游路线、拉北环线、9条轻度假近郊游目的地等各类新旅游线路以及深入全国各地的旅游推广，使西藏吸引了大批异地游客的到来，旅游市场持续活跃并有序发展。近期，第四轮“冬游西藏”第二阶段（10月15日至12月31日）的开始，优惠力度较往年更大，更加促使不少异地游客、旅行团…