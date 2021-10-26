疫情下的小城额济纳旗 9700名外地游客滞留当地疫情旅行社核酸检测

原标题：疫情下的小城额济纳旗，9700名外地游客滞留当地 额济纳旗文化旅游广电局还发布了致滞留游客的一封信，信中表示，将为滞留游客赠送核心景区门票，三年内可免费游览，“待胡杨花开时，3.3万额济纳各族群众期待您的再次光临。” 新京报记者 赵敏 编辑 左燕燕 校对 李立军 10月，胡杨染上金色，已是最佳观赏时间。作为胡杨的故乡，内蒙古自治区最西端的额济纳旗迎来一年中短暂的旅游旺季。天气渐冷，当地的宾馆老板提前缴纳了供暖费，打扫好房间，静待游客。 疫情打乱了所有人的节奏。 10月18日，与外地游客接触的5人被检测出阳性后，额济纳旗启动应急响应机制，实行封闭管理48小时，道路封控、景区关闭，并展开大规模核酸检测。 据内蒙古日报报道，共有9700名外地游客被迫滞留在当地。 游客之中，既有散客，又有几十、上百人的老人旅行团。疫情防控和解决近万名游客食宿问题的压力，一齐涌向这个人口不过3余万的边陲小城。 据额济纳融媒消息，10月25日，经流行病学调查和核酸复检，并经自治区临床专家组诊断，额济纳旗确认 新增15例新冠肺炎确诊病例 。截至目前， 额济纳旗共有确诊病例58例 ，患者已收入定点医院治疗，生…