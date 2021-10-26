测了4次核酸，上海滞留额济纳旗游客：请放心！导游：酒店两度被征用，团员很配合胡杨林旅游

10月16日从上海出发抵达宁夏中卫，宁先生所在的30人摄影团乘大巴进入内蒙古阿拉善腾格里沙漠腹地，次日驱车700公里来到额济纳旗。按照计划，18日全天他们都将在胡杨林拍摄。但当天上午，他和团友们刚拍了2个多小时的照片，就被告知由于额济纳旗发生疫情，胡杨林景区关闭，所有游客必须尽快离开。 原定6天5晚的行程戛然而止。 在当地停留的9天时间里，宁先生和团友们已经做了4次核酸，也亲眼见证了当地防疫应对从略显凌乱到步入正轨的过程。 作为一名摄影爱好者，宁先生几乎每年都会出外采风拍摄。新冠疫情以来，这样的节奏被打乱。今年，他原定参加的新疆采风行程已经两度取消。这次的额济纳旗胡杨6日拍摄活动，也是在筹备了两个月后才终于成行。 此次和他同行的团友多是摄影爱好者及其家属，年龄从60岁到76岁不等。 10月17日，经历约700公里的舟车劳顿，摄影团一行进入额济纳旗。额济纳旗在旅游爱好者中名气不小，其实常住人口只有3.5万人，中心区域居民约万人。每年的9月下旬到10月下旬的30来天，是这里拍摄胡杨林的最好时段，也是一年中的旅游高峰。不幸的是，此次国内新一波疫情的传播，也起始于此。 当天下午，在导游安排下，…