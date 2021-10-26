北京2021年10月26日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 日前，第五届国有企业数字化转型与发展研讨会在京举行。浪潮应邀出席并作主题报告，与国家能源集团、中国电建集团等大型央企负责人，就国资央企如何通过数字化转打造世界一流企业进行了交流探讨。

由于国资央企大多都是多元化经营，因此在数字化转型实践中必然是因地制宜的。尤其是构建适应企业业务特点和发展需求的数据中台、业务中台等新型IT架构模式，建设敏捷高效可复用的新一代数字技术基础设施，加快形成集团级数字技术赋能平台，成为大型国企的迫切需求。

浪潮通软副总裁兼CTO郑伟波在报告中表示，企业数字化面临着应用环境、技术环境、管理模式的变化，对现有企业信息化架构提出挑战，需要新一代企业级PaaS平台来降低技术门槛，使能业务创新和卓越运营，支撑快速响应持续变化的需求，并简化IT运维的复杂度和成本。

作为新一代企业级PaaS平台，浪潮iGIX持续打造行业数字化转型基座，支持公有云、私有云、混合云模式部署，具备技术平台、inIoT智能物联网平台、业务中台、数据中台四大平台，面向人财物、产供销等企业应用场景，提供全面的云ERP产品和服务，支持企业管理数字化和产业数字化，推进国资央企数字化转型，助力世界一流企业建设。

同时，浪潮iGIX也是面向伙伴的生态支撑平台。作为中国开放原子开源基金会的发起单位，浪潮iGIX与百度超级链、华为鸿蒙操作系统、阿里物联网嵌入式操作系统等成为基金会首批七个孵化项目之一，携手生态伙伴分行业分领域打造场景数字化转型解决方案，助推中国软件产业创新发展。

以东方电气为例，基于浪潮iGIX实现了一个平台、一支队伍、一套体系的数字化转型目标：一个平台，基于浪潮iGIX，打造了统一办公门户、开启了GS Cloud财务共享新模式，自主开发了会议室管理系统、员工自主平台、科研管理平台等应用，同时打造智云东方移动应用实现了全集团的移动协同办公；一支队伍，基于平台的培训认证体系，培养一支掌握新一代数字化技术，具有独立软件开发、运维能力的队伍；一套系统，通过梳理相关的微服务开发技术要求，应用交互设计标准、移动应用接入准则等标准体系，建立起东方电气现代化软件开发体系。

作为行业内首个提出企业数字化转型理念的中国企业管理软件与云服务厂商，浪潮云ERP在服务国资央企数字化转型中有着丰富的实践，已为67%央企、31%的中国500强提供数字化转型服务，助力世界一流企业建设。

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共创数字国企，浪潮iGIX助力世界一流企业建设 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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