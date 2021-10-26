纽约2021年10月26日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，纳斯达克上市公司彩色星球科技（美股代码：cscw 以下简称：彩色星球）全资子公司彩色中国正式与Coldwell BankerUAE达成战略合作。未来彩色星球将依托对方在国际地产行业的资源与实力，进行更多的文旅地产方面的深入合作。

此次，彩色星球与Coldwell BankerUAE合作，是看重其在中东地区以及欧美地区有着成熟的运营体系以及深厚的资源实力。Coldwell BankerUAE为全球知名的房地产经纪公司，拥有着116年行业经验，在阿联酋也拥有着16年的本土行业经验，公司致力于在阿联酋投资置业的客户们，为他们提供最专业优质的房地产服务和解决方案。在达成战略合作后，彩色星球会委托其在演出场地的选址、以及影视城、培训基地的落地和更多地产项目的投资开发进行合作。彩色星球的业务发展方向一直侧重于线上科技娱乐以及线下实体项目体现。近年来，公司业务快速发展以及海外市场的不断扩充的同时，也越来越多涉及更多的关联领域行业。今年，彩色星球一系列大动作，从大型演出到影视城、培训基地都将一步步开展起来，也就需要各类场地来满足。彩色星球希望，与Coldwell Banker(DUBAI) Co.Ltd的合作不仅可以加速公司业务的推进，同时也为彩色星球进军地产做好铺垫。

彩色星球宣传总监Douglas P. Menelly表示：“地产板块一直是全球经济的主流产业，我们作为一家娱乐科技公司，很多业务都与之相互结合，同时我们也是复合型公司，在借助自身业务优势的同时，与国际具有实力的房产企业来合作，对于我们公司未来发展和走势都有着非常大的提升，文旅地产项目的合作我们也将一步步推进，让我们的股民和合作伙伴都可以认为彩色星球是个充满活力和潜力的成长型公司。”

彩色星球科技国际战略部署进军文旅地产 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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