悉尼2021年10月26日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 尽管市场环境严峻，FXTRADING.com在2021年第三季度仍取得巨大增长，发展迅猛。在通往成为澳大利亚和亚太地区技术最先进的投资经纪机构的道路上，该公司上季度取得了以下几个重要里程碑。

2021年7月 – 与CGS-CIMB Securities Singapore Pte Ltd达成新合作关系

FXTRADING.com与亚洲领先的综合经纪公司CGS-CIMB达成合作，在IRESS平台上为客户提供最佳交易环境。

FXTRADING.com的市场参与者如今有机会接触到美国、欧洲和亚洲10个不同国家的1万多支股票。此外，FXDTRADING.com的交易者可以利用50多种分析制图工具和59种技术性指标来帮助他们做出更好的交易决策。

2021年6月 – 升级网站、银行机构和客户管理后台

FXTRADING.com为交易者配备了多样化的交易工具，包括自动图表分析系统、波动性/相关性报告、新闻提要、网络研讨会和交易视频。

FXTRADING.com的客户资金托管升级为汇丰(HSBC)客户信托银行和澳大利亚国民银行(NAB)。这些变化为客户带来更高效的本地银行转账，并通过全球最大的国际银行提高资金的安全性。

2021年6月 – 接受PayPal和Worldpay两种入金方式

FXTRADING.com的入金方式变得比以往任何时候都更高效。PayPal和Worldpay的加入，使交易者在所有主要地区和常用货币中以高度安全且经济实惠的方式出入金的选择变多了。

此外，由于Worldpay和PayPal提供的汇率比商业银行更具竞争优势，这也为客户带来了重大利好。

相关链接 :

FXTRADING.com平台第三季度回顾：增长势不可挡 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com