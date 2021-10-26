北京邮电大学-法国里昂商学院EMBA项目2021级秋开学典礼圆满举行

启航新征程

北京、上海和深圳2021年10月26日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 秋高气爽，叠翠流金。10月21日上午，启航新征程—北京邮电大学-法国里昂商学院EMBA（中外合作办学）项目（后简称“北邮-里昂EMBA项目”/”EMBA项目”）2021级秋季开学典礼在北京隆重举行。



北邮里昂EMBA2021级师生大合照

法国里昂商学院副校长、亚洲校区校长王华教授，法国里昂商学院EMBA项目主任张伟伟、EMBA项目助理主任王晶，北京邮电大学国际合作与交流处副处长杜悦，经济管理学院党委书记胡启镔，执行院长王欢，党委副书记宋娟，副院长何瑛，副院长马晓飞，副院长张晓航，EMBA中心主任杨帆等领导嘉宾及2021级秋季班全体同学共同出席本次开学典礼。典礼由北京邮电大学经济管理学院副院长马晓飞主持。

数字化赋能新征程 社会责任滋养创客心

法国里昂商学院副校长、亚洲校区校长王华教授对2021级新生给予热烈祝贺。他表示，相信每位同学都是带着期待来到北邮-里昂EMBA项目。当我们从“低头拉车”的状态回到课堂，就需要我们尽心思考商业模式如何做进一步的创新。王校长表示，所谓商业模式实则为战略之战略，并以《新蓝海战略 — 构建社群·提升组织能力·升级数字化转型》为主题做了暖场演讲，为重返校园的新生带来一堂别具心裁的“第一课”，启发同学们进行思考。王校长以烤圈APP的新起、NIO Life的崛起、小米的跨越式升级三个中国商业最佳实践案例，表明中国企业正在走向新蓝海。并以此引出经济学梅特卡夫定律、社会学马斯洛需求层次理论、管理学知识社区三个理论，阐述了社群的强大力量，这也是新蓝海的灯塔。他强调，构建社群有助于提升组织能力，升级数字转型。

作为一所以“创客精神”为核心的百年名校，法国里昂商学院不仅培养学生的战略思维能力，同样强调心系社会的使命感。近日，里昂学院经过全学院师生的同努力拿下了B Corp（共益企业）的认证，这一可喜的成果更是法国里昂商学院在社会责任中一直努力的证明，并将持续努力的战略目标。王华校长表示，希望同校友们一起加强企业社会责任，共创美好商业和美好生活。

在庄严肃穆的法兰西共和国与中华人民共和国国歌声中，开学典礼正式拉开帷幕。北京邮电大学经济管理学院执行院长王欢做开场致辞，王院长首先对里昂商学院校长一行来访表示热烈欢迎，对各界精英同学加入北京邮电大学-法国里昂商学院EMBA项目表示衷心祝贺。

王欢院长介绍道，北京邮电大学是新中国第一所邮电高等院校，被誉为中国的信息通信黄埔军校，是首批进行“211工程”建设的全国重点大学，首批“双一流”大学。北京邮电大学是中国信息科技创新人才和领军人才的重要培养基地并在信息通信、计算机及其经济管理交叉领域享有盛誉。经济管理学院定位于培养世界信息通信产业领军人才，是北京邮电大学最早成立的三大学院之一，诸多毕业生在世界500强企业、尤其是信息通信互联网领域的高科技企业担任高管。2012年获批与法国百年名校、欧洲最著名的商学院之一的法国里昂商学院合作举办EMBA项目。两校强强联合已走过十个春秋，只为成就更优秀的学员，助力各行各业的精英们走向卓越，创造辉煌。她希望学员们珍惜当下，勤奋学习，脚踏实地，用今天的辛劳换取明日的荣光。

法国里昂商学院校长Isabelle HUAULT教授在视频致辞中对2021级秋季班新生送来了祝福。她介绍道，法国里昂商学院以全球化、融合化、数字化以及社会和环境责任为战略目标，致力于培养数字化转型时代具有全球化视野和创客精神的企业家及高管。她强调，学院在最新战略中重视社会和环境责任，希望培养的学生能够遵循管理实践，采用可持续发展的运作模式，肩负社会责任，协同合作，在组织发展和经济可持续发展中承担重要责任。她表示，法国里昂商学院将为同学们提供尊重企业价值观、卓越诚信、尊重他人、包容多元和责任感的平台，希望同学们在北邮-里昂EMBA项目中收获难忘的经历和学习体验。

百战归来再读书 谈笑风生仍少年

本届新生平均年龄39岁，普遍具有16年工作经验以及11年的管理经验。其中，56%以上学生为企业高管，平均年薪达130万人民币。北邮-里昂EMBA项目旨在培养数字化转型时代的创客先锋，越来越多的新锐创业者与卓越领袖者加入，回应时代赋予的重任，重塑企业与自我的未来。

2020级在读生代表黄自福分享了在北邮-里昂EMBA项目的就读体会。他表示，在EMBA项目学习最大的感受有两点：快乐氛围和硕果累累。课堂上的激昂讨论，让他重回生机勃勃的少年时代。戈壁挑战赛上的拼搏互助，为课余生活带来精彩和感动。此外，在北邮-里昂EMBA平台，他学到了宏观经济学、公司治理、商业模式创新、行动学习等前沿课程，并将理论与实践结合，运用到实际工作中，从而感受到学习使工作轻松。最后，他祝2021级新生“E帆风顺，M目标达成，B步步高升，A股上市”。

2021级秋季班冯雪森作为新生代表发言并感谢北邮-里昂EMBA项目给自己重回校园的机会。他表示，在社会飞速发展的时代，重新学习、自我再造成为迫切需要，加入北邮-里昂EMBA项目学习是自己的重要选择。学习是终极一生的事，人的成长也是终极一生事。他表示，在学习中将保持空杯心态，虚心添智，多与老师和同学们交流学习，努力将自己练就为知者不惑，仁者不忧，勇者不惧的人。

凝两校优势资源 享全球校友网络

北京邮电大学与法国里昂商学院合作举办的EMBA项目。是国内首家以数字化转型为方向和特色的EMBA，中法两校优势结合，在商学院中首家开设数字化转型模块课程，以创客精神为源泉，系统讲授大数据、人工智能等前沿领域的发展趋势和商业应用，帮助学生深入理解和推动所在企业数字化转型。

法国里昂商学院华北学生校友会代表刘志彬在致辞中祝贺各位新生成为北京邮电大学与法国里昂商学院联合培养的EMBA项目大家庭中的一员。他指出数字经济已经成为时代变革发展的主流，数字技术成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。企业的管理人才既要懂得行业专业实践知识，也要研究数字化，学会运用数字技术赋能产业生态链，为企业降本增效，提升客户体验，创造新生态新模式。

北邮-里昂EMBA项目的校友即是法国里昂商学院校友网络的成员。至今法国里昂商学院已有35000多位校友遍布全球130个国家，分别于2019年4月和2020年11月在北京和上海成立华北和华东学生校友会。在师生同建校友网络中，大家一起共享嫁接产业资源，竭力探索数字化经济。最后，他热忱邀请同学们加入EMBA校友网络，同努力，共进步。

庄重而又简约的北京邮电大学-法国里昂商学院EMBA（中外合作办学）项目2021级秋季班开学典礼在校领导为新生佩戴校徽合影与新生嘹亮的入学誓词中圆满落下帷幕。



2021级开学典礼现场

北京邮电大学-法国里昂商学院EMBA项目2021级秋开学典礼圆满举行 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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