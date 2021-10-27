额济纳旗：一座边陲小城的疫情“大考”疫情酒店新冠肺炎_新浪科技_新浪网

原标题：额济纳旗：一座边陲小城的疫情“大考” 内蒙古自治区阿拉善盟额济纳旗是一座以胡杨林闻名的边陲小城——每年10月，当大漠胡杨披上金黄色的外衣，它便迎来了一年中的高光时刻，开启繁忙而短暂的旅游旺季。但今年10月突如其来的新冠肺炎疫情，打乱了这座小城原本的节奏。 10月17日，额济纳旗接到内蒙古自治区综合疾控中心的《告知函》，称赴陕西的两名游客核酸检测为阳性，这两名游客曾于10月13日自驾前往额济纳旗游玩。10月18日，额济纳旗启动应急响应机制，成立疫情现场处置指挥部，11个专项工作组从核酸检测、流行病调查、医疗救治、物资保障到宣传引导，全方位作出部署。截至10月26日21时，额济纳旗共有84例确诊病例。 从甘肃省张掖市自驾来到额济纳旗的95后蒋成，还未来得及欣赏胡杨林的美景，就和朋友被困在了酒店。他们被告知因为当地出现疫情，所有人员暂时不得离开。酒店老板主动将每晚的房费从330元降低至100元。在酒店隔离的这段时间，蒋成每天换着花样从十几家还在营业的餐厅点外卖。 今年66岁的滞留游客严中阳迫切希望能返程回家。10月17日下午，严中阳一行5人从银川市包车来到额济纳旗游玩。他们之中年龄最…