保定​阜平实施“旅游+”推进产业发展 2021-10-27 15:31:01 来源：河北新闻网 扫码阅读手机版 阜平实施“旅游+”推进产业发展 今年以来，接待游客126万人次，实现旅游综合收入7.056亿元 河北新闻网讯（河北日报记者寇国莹 通讯员李秀芹）近日，坐落于阜平县平房村的华北联合大学旧址经维修提升后焕然一新，小广场上码着的玉米垛、思源井旁的“鱼水情深”石刻，处处彰显着浓厚的红色底蕴，成为阜平县红色旅游的新地标和文旅融合发展的新支撑。 自去年承办第三届保定市旅游发展大会以来，阜平县依托丰富的红色历史资源和绿色的生态环境等资源优势，着力打造全域旅游示范县，围绕“旅游+”做好融合文章，擦亮阜平特色旅游新名片，全面推进旅游产业发展。今年以来，阜平县已接待游客126万人次，实现旅游综合收入7.056亿元。 实施“旅游+乡村”，阜平县对28个村进行改造提升，并全部引入专业团队进行运营，依托集中搬迁安置区、乡村闲置农宅、山场、农田等资源，植入旅游要素，完善服务功能，打造精品旅游乡村。 实施“旅游+产业”，依托高效林果基地、食用菌蔬菜园区、阜东工业园区等，新打造不少于5个集休闲、观光、采摘、…