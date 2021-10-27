山东即日起暂停跨省组团旅游及“机票+酒店”旅游产品_山东站_中华网

10月27日，山东省文化和 旅游 厅下发《关于暂停旅行社跨省旅游组团及在线旅游企业经营“机票+酒店”业务的紧急通知》，针对山东省日照市五莲县洪凝街道学府壹号小区宣布为中风险地区，按照文化和旅游部办公厅《关于积极应对新冠肺炎疫情进一步加强跨省旅游管理工作的通知》要求，暂停全省旅行社及在线旅游企业经营跨省团队旅游及“机票+酒店”旅游产品，待省内无中高风险地区后，自行恢复跨省旅游经营活动。 通知要求旅行社及在线旅游企业要及时做好善后工作，妥善处置游客退团退款事宜，最大限度满足游客合理化诉求。加强在途团队游客疫情防控，强化游客健康监测和安全管理，做好健康防护。 （来源：齐鲁壹点） ( 责任编辑 ：林立刚) 关键词：旅游 为您推荐 地市要闻 济青中线选址走向确定 经过淄博5个镇 这就是山东·青岛丨新技术、新种子、新平台助力农产品丰收畅销，莱西农民喜增收 青岛市委组织部领导调研上合示范区青岛空港综合保税区等地，对胶州市人才工作给予肯定 枣庄市供销合作社第三次代表大会召开，陈平发贺信 这就是山东·泰安丨筑牢金山坝钢铁长城，打好打赢东平湖防汛抢险攻坚战 山东日照五莲一家4口核酸呈阳性，3例确诊、1例无…