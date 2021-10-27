紧急寻人！浙江温州发现一密接者，涉及动车、酒店、餐厅等地新冠肺炎温州浙江

原标题：紧急寻人！温州发现一密接者，涉及动车、酒店、餐厅等地 来源：浙江新闻 国家卫健委27日通报，26日0时至24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎本土确诊病例50例（内蒙古32例，其中阿拉善盟31例、锡林郭勒盟1例；贵州5例，均在遵义市；山东4例，均在日照市；甘肃4例，其中兰州市3例、陇南市1例；北京3例，其中昌平区2例、丰台区1例；宁夏2例，均在银川市），含6例由无症状感染者转为确诊病例（贵州5例，北京1例）。 新增本土无症状感染者4例（云南3例，均在德宏傣族景颇族自治州；河北1例，在石家庄市）；当日转为确诊病例9例（境外输入3例）。 浙江新增境外输入 无症状感染者10例 10月26日0-24时，浙江新增无症状感染者10例（其中俄罗斯输入9例，墨西哥输入1例），已排查密切接触者均已实施集中隔离。无新增确诊病例。 紧急寻人！温州发现一密接者 2021年10月26日，龙湾区疾控中心接到通报：山东省日照市一居民为新冠肺炎确诊病人。浙南产业集聚区（经开区）有1人与其有接触史，判定为密切接触者。截至目前，该密切接触者已在浙南产业集聚区（经开区）集中隔离医学观察…