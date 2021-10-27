家门口的景点 你去打卡了吗？

当你周末闲暇刷朋友圈时，看到自己的亲朋好友到处游玩晒美景，是不是特别羡慕。所以别再羡慕别人到处游山玩水，拉萨周边那么多旅游景点，总有一处地方让你流连忘返。除了市区著名的布达拉宫、八廓街、罗布林卡等景点之外，拉萨周边还有不少美景静静等候着你前去观赏…… 达东村 “达东”意为“核桃树”，位于柳梧新区西南部，属柳梧街道管辖，机场高速、拉日铁路穿村而过，交通便利。这里农耕文化底蕴深厚，山顶植被多样，马鹿、藏马鸡不时出没其间，藏药材资源丰富，是西藏保护最为完整的古村落之一，也是西藏历史上著名诗人仓央嘉措的修行地之一，现在已成为青年人踏青出游的网红打卡之地。 据了解，达东村有温泉、幸福林卡、乡村酒店、骑马射箭、摄影、采摘等娱乐项目，餐饮包含中餐、藏餐、特色小吃。柳梧达东乡村民俗文化旅游有限公司行政主管达瓦次仁介绍，达东村已于今年5月1日开始营业，截至目前，接待游客15万余人次，营业额330余万元。 “达东村每年在开始接待游客之前，都会做一次提升改造，今年提升改造项目包括帐篷换新、酒店改造装修、林卡区新建VIP、温泉改造成阳光房等。”柳梧达东乡村民俗文化旅游有限公司运营主管虎宏星告诉记者。 翠柳苑度…