上海2021年10月27日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 上海前滩香格里拉今日迎来试营业，将对外开放餐饮和宴会设施。前滩香格里巧妙结合了“海派文化”与 “绿色自然”两大主题，将展现香格里拉以心相待的品牌精神和与时俱进的设计理念，在全新的城市地标 — 前滩国际商务区，为客人创造愉悦美好的体验。



上海前滩香格里拉外观

前滩国际商务区位于上海的中心位置，黄浦江沿岸，致力于打造“全球城市中央活动区的示范区、世界级滨水区的样板区、黄浦江核心段的标志区”。这片区域由陆家嘴集团主导开发，以“宜居宜业、产城融合”为发展思路，功能复合、产业多元、品质优越，可满足人们对优质生活的全方位需求，力求展现一个继外滩、陆家嘴之后的上海城市3.0版的新典范。前滩香格里拉位于轨道交通6、8、11号线的交汇处，与毗邻的甲级办公楼 “前滩中心” 和大型商业中心 “前滩太古里”构成一个总体量50万平方米的城市综合体。酒店周围还聚集了国际化居住社区，建有绿地休闲空间，并设有丰富的生活配套设施。

上海前滩香格里拉总经理程中日表示：“我们很高兴酒店迎来了试营业，把香格里拉引以为豪的亚洲式待客之道带到前滩，融入备受瞩目的‘城市生活轴心’。我们一直以客人为中心，不断提升和创新酒店的服务、设计和体验，以开拓进取的精神打造一个经典永恒的品牌。我希望，我们的酒店将带给人们耳目一新的感受和超越预期的体验，为客人们开启精彩生活的探索之门。”

香格里拉注重客人们的美食体验，在酒店设有多个特色餐饮设施。位于七楼的“香聚江南灶”中餐厅由集团区域中餐行政总厨、屡获殊荣的南京香格里拉江南灶餐厅主厨侯新庆师傅担纲顾问，并聘请具有深厚粤菜功底的朱光盼师傅担任主厨，为客人呈现地道淮扬菜以及与粤菜相融合的各式佳肴。大堂酒廊的设计更贴近周边社区，茶吧、咖啡角、花房等不同区域提供了轻松、便捷的空间与体验。在“Stir & Sip咖啡角” ，定制版“香格里拉5号” 咖啡豆将带给客人独一无二的香醇口感；酒廊旁边的“GardenLab酒吧”仿佛令人置身于一座室内植物园，为客人提供由香格里拉和广州网红酒吧“庙前冰室Hope & Sesame”联合调制的系列草本鸡尾酒；全日制餐厅“QT Kitchen” 甄选本地及国际美食，并开设一间名为“Boil香聚围煮”的火锅店中店，让客人可享受与亲朋好友大快朵颐的轻松时刻。

酒店的宴会设施凸显功能性，配备了超过4,000平方米的会议及宴会场地，包含“东方大宴会厅”及“前滩宴会厅”两个主宴会厅，九个小型会议室和贵宾厅，将为各种社交和商务活动创造便利条件。七楼的户外区域“浅氧花园”亦可为私人派对打造独特空间。

相关链接 :

https://www.shangri-la.com

上海前滩香格里拉迎来试营业 开启美食与宴会精彩体验 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com