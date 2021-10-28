云南开启高端“旅游革命”，民宿要疯？民宿度假丽江云南丽江古城旅游_手机网易网

图片来源@视觉中国 文 | 空间秘探，作者 | 席以新 近日， 云南 文旅厅发布了“甲、乙、丙” 民宿 分级标准，通过“必备项目检查表”分别规定丙级、乙级、甲级 旅游 民宿的必备项目，“一般要求评分表”则规定了各级民宿得分标准。民宿像酒店一样评星，靠不靠谱，一直存在争议。但走向规范化，却是整个大住宿行业的必然趋势。 近年来，云南在旅游业上，推出了一系列举措，当地政府一直试图改变旅游初期蛮荒无序的状态，开启一场高端“旅游革命”，提升云南旅游固有形象，瞄准中高端市场，努力把云南打造成高端有序、深刻且具有价值的旅游目的地。在这样的背景下，云南民宿这几年也正经历着各种洗牌狂潮，双重夹击之下，云南民宿，还有未来吗？ 低至9元一晚，云南民宿的困境 今年国庆假期期间，云南全省共接待游客2193万人次，恢复至2019年同期的80.9%。相关OTA黄金周前预定报告也显示，大理、 丽江 成为民宿最热目的地。 但在国庆之外，云南民宿市场，却在无声“过冬”。国庆前几天，空间秘探编辑恰好在丽江，接触到的几位当地的司机师傅都提到，现在丽江的民宿生意不好做了，丽江古城里的民宿，关门的关门，也有价格低到半卖半送的。 …