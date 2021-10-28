文旅部：高风险地区旅游景区该暂停运营的要立即停运营高风险索道旅游_手机网易网

中新经纬10月28日电 据文旅部网站消息，近日，文化和 旅游 部资源开发司印发《旅游景区恢复开放疫情防控措施指南(2021年10月修订版)》(以下简称“新版指南”)。新版指南提出，地方新冠肺炎疫情防控风险等级和应急响应级别作出调整的，应当按照属地党委、政府要求分级管理，科学动态调整防控策略和措施，疫情 高风险 地区旅游景区该暂停 运营 的要立即暂停运营。 新版指南强调，要加强景区员工健康监测和管理，工作人员疫苗接种做到应接尽接，接种疫苗后仍需注意个人防护。建立工作人员健康监测制度，每日对工作人员健康状况进行登记，如出现可疑症状应及时就医。工作人员工作期间全程戴医用外科口罩或以上级别口罩。 新版指南强调，要做好景区公共卫生和场所防控，保持景区内清洁卫生，产生的垃圾做到“日产日清”，清运过程中应采取密闭化运输。各景区应根据实际，结合区域功能和项目类型，加强对游客中心、演艺场馆等重点场所和游船、交通车辆、 索道 、游乐等重点设施的精准防控。重要节假日、大型活动前，要组织开展巡查，及时发现防控漏洞和风险点并督促整改到位。 新版指南对强化景区游览管理作出具体要求，景区要科学合理设置游客接待上限，…