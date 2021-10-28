青海西宁通报3名核酸阳性人员活动轨迹，涉甘肃、四川多地酒店甘肃省核酸_新浪科技_新浪网

原标题：青海西宁通报3名核酸阳性人员活动轨迹，涉甘肃、四川多地 据《西宁晚报》微信公众号消息，10月28日0时20分，西宁市新增3名新冠肺炎病毒核酸检测阳性人员。目前，已对3人的密切接触者、次密切接触者等人员开展全面排查追踪管控。现将有关事项通告如下： 一、省外活动轨迹 3人于2021年10月2日从西宁出发自驾车（鲁AU3S10）于21:00左右到达到达甘肃麦积山，行程约15小时左右，入住天水万国酒店。 10月3日8:00左右从酒店用餐后出发赴宝鸡市太白山游玩，午餐用自带食物，16:00左右回宝鸡市万国酒店，在酒店用餐，饭后在酒店泡温泉约1小时，后回房间休息。 10月4日9:00左右出发赴宝鸡市法门寺，中午在街上用餐（具体餐厅不详），午饭（店名：建华羊肉泡）后回原酒店休息，14:00在太白山镇上游玩。 10月5日8:00开车赴绵阳，16:30到达四川绵阳，居住两天，入住酒店不详。 10月6日赴绵阳寻龙山游玩一天（付款记录：9:25张洪银，11:32绵阳市城市管理停车有限公司，午餐在朝天门火锅店用餐）。 10月7日赴江油市中华洞天游玩一天（付款记录：8:28文武，9:36江油市太平镇孝英…