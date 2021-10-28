乡村旅游怎么做？重庆带来“住、商、旅融合”方案民宿文化旅游旅游业乡村旅游旅游_手机网易网

村民在，人气才在。 21世纪经济报道记者文静 实习生同美欣 重庆报道 继脱贫攻坚取得胜利后，全面推进乡村振兴成为2021年的政策焦点。大势之下，作为乡村振兴的重要抓手之一， 乡村旅游 站在了聚光灯下。 2021年“中央一号文件”《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》明确指出，鼓励开发休闲农业和乡村旅游精品线路，完善配套设施。今年4月，国家领导人在广西考察时强调，全面推进乡村振兴要立足特色资源，因地制宜发展乡村旅游等新产业新业态。 “从供给的角度讲，中国的 旅游业 已经走过了 旅游 城市、旅游景区、旅游小镇三个阶段，现在进入到第四个阶段，就是乡村振兴阶段。” 云南大学副教授王桀指出。 王桀在本月文旅部主办的“澜湄旅游城市合作联盟大会暨澜湄市长 文化旅游 论坛”上提出以上观点。此次大会以“共享陆海通道新机遇·共促澜湄文旅大发展”主题，共商疫后澜湄区域文化和旅游业复苏提振办法。论坛把 “旅游发展与乡村振兴”作为了中心议题之一。 综合化发展是“药方子” 去年7月，农业农村部印发的《全国乡村产业发展规划（2020—2025年）》指出，到2025年，乡村休闲旅游业的年接待游…