31岁帅气小哥住46㎡ 样式参考酒店全屋没几件家具小户型现代家装酒店简约家装_手机网易网

北京小哥将46㎡家装成"酒店套房" 堪称蜗居天花板 2021-10-28 07:02:30 装个好房子 最近几年，越来越多的人开始注重旅行的舒适度，找个景色宜人的地方，住进一家舒适漂亮的 酒店 ，以此慰劳辛苦工作了很久的自己。 在他们眼中，酒店并不只是一个冷冰冰的暂住地，房间中的灯光设计、动线布置置、卫生间装修甚至是床垫枕头等小物件，都能带来舒适惬意的居住体验感。 美国Dream Hollywood酒店 而这些人中，还有不少会把住过的酒店中的装修亮点，运用到家中，力求自己的居住空间，也能拥有它们的极致舒适与极致便捷。 Shaun就是其中之一，在北京打拼多年，他为自己买下一套46㎡的小一居，并投入自己最大的精力与热情，将它打造成了“酒店套房”。 作为酒店控的他，终于在31岁这年，实现了“高级酒店套房永久居留”的愿望。 01 小户型 放大术： 酒店套房式洄游动线 屋主Shaun是知乎的商务，平日里工作特别繁忙。 因此，他很清楚自己真正想要居住的家，以及向往的生活状态是怎样的：住在一个如酒店般高颜值、舒适放松的环境里。