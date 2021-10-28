一个摄影师镜头中的美丽幸福拉萨

中国西藏网讯 拉萨具有1300多年建城历史，是有名的“日光之城”，以历史悠久闻名于世。1982年进入国家首批历史文化名城，2008-2012年拉萨市连续五年被评为“中国幸福指数最高的城市”。八廓街是中国历史文化名街之一，八廓古城区被当地人称为真正意义上的“老拉萨”。 10月26日，为期2个月的“八廓院子——王宁城市摄影主题展”在西藏自治区拉萨市开幕。展览展出了摄影师王宁自2010年至今多次在拉萨拍摄的50余幅摄影作品，呈现了摄影家镜头下的八廓别样生活。 图为展出的部分作品 图为展出的部分作品 图为展出的部分作品 图为展出的部分作品 图为展出的部分作品 关于拍摄内容，王宁说，“我走访了很多古建大院，还有八廓街上的寺庙、普通民居、包子铺、甜茶馆、商铺等地，很幸运地拍摄到这里人们的生活状态，也邂逅到了打阿嘎、刷甜墙、建筑彩绘等古建筑修复技艺。在我拍摄的人物中，有汉族、藏族、回族等民族，他们和睦相处、人与动物彼此友善，在这里，无论是生产生活、作息娱乐还是商业活动，还有老建筑本身，都具有独一无二的特色，都非常吸引我。” 图为参加开幕式的嘉宾在观展 摄影：王佳豪 图为王宁（左）与嘉宾交流摄影心得 …