兰山、河东、郯城、莒南4地紧急寻人！活动轨迹公布，涉及购物广场、饭店……_临沂新闻_大众网临沂

李某某，女，莒南县坊前镇人，10月18日15：02乘坐高铁，车次2261，7车17D，与五莲县确诊病例（车次2261，7车9C）同一车厢，李某某被判定为密切接触者，目前已对其开展全面排查管控，26日第一次核酸检测阴性。 经流调，其主要活动轨迹为： 10月18日，15：02乘坐高铁，车次2261，7车17D，从江苏东海县到达日照西站，16：50乘坐高铁5575，5车4D，到莒南北站，17:12打车到莒南汽车站，18:20父亲李某某驾车从车站接回家。 19日下午，14:50骑车去莒南县相邸派出所，15:15到相邸家佳超市购物，15:20到超市旁边一个打字复印社打印材料，然后骑车回家。 20日早上9:27坐公交（鲁Q03032D）到莒南汽车站，9:52坐K2路公交（鲁QM5452）到莒南北站，11：39乘坐高铁5570，3车2F到日照西站，12：36乘坐高铁2685，4车10D到江苏东海县。13：50打车到幸福北路166号汉庭优佳酒店办理入住。15：30步行去东海县教育局，16:10返回酒店住宿，和霍某住一个房间，点了外卖，一个送奶茶的去过酒店房间门口，17:00到酒店前台换了现金。 21…