文化+旅游 济宁市打造精品运河文化经济带_济宁新闻_大众网·济宁

济宁市运河文化经济带建设情况新闻发布会 大众网·海报新闻记者 郑州 济宁报道 10月28日，济宁市政府新闻办召开“重点项目挂图作战”主题系列新闻发布会（第8场）——济宁市运河文化经济带建设情况新闻发布会，大众网·海报新闻记者从发布会上了解到，济宁市依托全市文化旅游优势资源，加强对文化遗址遗存的挖掘与保护，促进文化产业与旅游业深度融合，引导区县规划建设一批文化旅游产业项目，打造承载文化旅游的精品线路，推动全市经济实现绿色发展、协调发展和高质量发展。 河道总督府遗址博物馆项目 河道总督府遗址博物馆项目是山东省报送国家发改委的大运河国家文化公园地标性项目。该项目是贯彻中央《大运河文化带保护传承利用规划纲要》，建设大运河文化带示范城市、展现运河之都风貌的地标性工程。该项目以遗址公园的方式对河道总督府遗址进行总体规划，在满足保护规划的前提下，建设集展示、游客服务中心、遗址管理、文物修复等相关功能于一体的遗址展览馆，打造一个开放的、绿色的、公共文化空间和纪念地。 目前，展览馆已于6月份提前实现展览馆主体结构封顶，展陈大纲、幕墙专项设计工作已完成，屋面瓦施工已完成40%，外墙古建砖砌筑已完成75%；…