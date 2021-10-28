走进“云”端，招商信诺人寿云南镇雄志愿者探访与爱同行

深圳2021年10月28日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，招商信诺人寿保险有限公司（以下简称“招商信诺人寿”）组织全国各地共8位员工志愿者来到位于云南省镇雄县“爱佑安生”项目“爱佑儿童之家”，探访当地受助小朋友，为他们带来慰问及关爱。



招商信诺人寿云南镇雄志愿者探访

由爱佑慈善基金设立的“爱佑安生”困境儿童救助与保护项目，主要通过搭建农村基层儿童福利服务体系，培养农村儿童福利服务工作队伍，探索农村基层儿童福利服务标准，提供困境儿童急需的服务，帮助他们重获安全稳定的生活。

招商信诺人寿自2020年起向“爱佑安生”项目进行捐款，至今已在安徽蚌埠、云南镇雄捐助了两所“爱佑儿童之家”，帮扶当地各类困境儿童，搭建困境儿童服务网络。今年，值18周年司庆之际，招商信诺人寿更通过第三届“公益司庆月”系列活动，在短短四周的时间里，募集到来自员工和公众的善款20余万元；招商信诺人寿等额配捐，合计捐出40余万元善款，全部用于爱佑慈善基金会“爱佑安生”项目，进一步为项目灌注爱心。

然而，除了物质帮助，孩子们的生活、学习情况怎样？他们有哪些成长中的烦恼与家庭的负担？这些问题牵动着每一位招商信诺人的心。因此，招商信诺人寿组织志愿者前往探访，几经周折，换乘了飞机、高铁、汽车等交通工具，来到位于云南省镇雄县的招商信诺“爱佑儿童之家”。在崎岖蜿蜒的山路上，志愿者们感叹孩子们“住在‘云’端”，回家求学路途之艰辛。志愿者们在这里开展为期两天的探访，看望被帮扶的困境儿童，切实了解他们的生活所需，并为他们带来了需要的生活与学习用品。

一位第一次参加探访活动的志愿者在走访了一位罹患先天脑瘫的小姑娘“念念”后深有感触：“通过救助，念念已经能够通过辅助架行走几步，我为她感到由衷的高兴，希望念念能持续坚持康复训练，早日独立行走。”而在“爱佑儿童之家”，另一位志愿者感叹：“在仅有7度的低温中，不少孩子穿着单衣，踏着泥泞的地面奔跑，衣服鞋子早已斑驳点点。我们身处城市之中，对生活的艰辛难有深刻的体会。尽管我们的帮助只是微薄之力，但滴水成河，我相信每个人都愿意贡献自己的一分力量，世界将会变得更美好！”

“益”路同行，与爱相伴。招商信诺人寿的志愿者们用实实在在的行动践行企业的公益使命与初心，呼吁全社会共同关注困境儿童。截至目前，招商信诺人寿已向爱佑慈善基金会累计捐款超200万元：通过“爱佑童心”项目及“爱佑安生”项目为困难家庭先天性心脏病患儿提供手术费用，为困境儿童提供基本生活救助、改善成长环境。招商信诺人寿的企业社会责任之路任重道远，我们将始终恪守初心，在尽己之责守护健康的同时，帮助更多的人更健康，更幸福，更有保障！

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