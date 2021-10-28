上海2021年10月28日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，国际独立第三方检测、检验和认证机构德国莱茵TUV大中华区（以下简称“TUV莱茵”）为晶科能源控股有限公司（以下简称“晶科能源”）两款主打光伏组件产品（163系列和182系列）颁发了碳足迹证书。



TUV莱茵为晶科能源光伏组件颁发碳足迹证书



TUV莱茵为晶科能源光伏组件颁发碳足迹证书

晶科能源CEO陈康平表示：“晶科能源163系列和182系列光伏组件产品获颁TUV莱茵碳足迹证书，标志着我们在减少碳排放及有效利用能源等方面取得了切实的进展，形成了较为完善的以‘碳’为要素的管理体系。在碳足迹核查过程中，我们得到了TUV莱茵团队的专业支持。展望未来，在国家碳达峰、碳中和的战略背景下，希望双方进一步加强合作，在积极履行自身社会责任和可持续发展的同时，赋能、协同、助力产业链上下游企业实现碳中和目标。”

TUV莱茵项目团队由能源管理、生命周期分析、材料应用以及供应链管理等多个领域的专家组成，针对“从摇篮到大门”的产品生命周期各个阶段，结合国内和国际供应链趋势，对晶科能源的两款光伏组件进行了碳足迹核查。

产品碳足迹是指某一产品或服务在全生命周期的碳排放总量。在产品生命周期的每个阶段，都涉及大量能源的使用、污染物的产生和温室气体的排放，因此企业不仅要关注最直接、最明显的能耗和排放环节，还要站在产品全生命周期的角度审视各阶段对环境的影响，把握产品设计、生产和供应等过程中低碳减排的机会。

TUV莱茵大中华区管理体系服务副总裁方为民在交流中谈到，制造企业落实“碳中和”可以采取“三步走”策略，首先要“摸清碳家底”，核查产品生命周期各阶段的碳排放信息，为减碳及碳中和设置基础和背景数据；其次，企业基于产品生命周期碳排放信息，可以有针对性地从清洁能源、再生材料、生产技术、循环使用等层面考虑减少温室气体排放。对于生产经营过程中无法免除的碳排放，可以通过购买减排量、绿色电力证书等方式来抵消企业或产品产生的温室气体排放，这也是碳中和的有利路径。

截至目前，TUV莱茵的产品碳足迹核查已经涵盖了整车及其零部件、消费电子、光伏、电池、电力产品、化工、纺织、交通服务等各个领域。TUV莱茵将持续助力企业低碳发展，帮助企业与行业节能减排，为实现碳中和目标提供全方位的技术支持。

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