携程：红色旅游景区搜索热度上涨_中证网

首页 > 公司 > 公司要闻 携程：红色旅游景区搜索热度上涨 王可 中国证券报·中证网 2021-10-28 19:56 中证网讯（记者 王可）携程数据显示，今年以来，全国各地红色旅游热度持续攀升；截至10月27日，红色旅游景区搜索热度同比增长41%。 游客选择红色景区的同时，也对夜游项目更为关注。“沉浸式红色夜游”成为红色旅游的新趋势。携程数据显示，今年上半年，红色景区兼夜游属性的景区订单量同比上涨75%。不少红色旅游景区推出夜间演艺，通过灯光、VR、沉浸式剧场等方式让红色故事“活”起来。苏州沙家浜风景区门票订单量同比增长275%。今年上半年，井冈山景区搜索热度同比增长164%，井冈山酒店预订量同比增长123%。 携程表示，从各地搜索量来看，北京、江苏、湖南、上海、河北、陕西、江西、四川、浙江、河南、贵州等红色旅游资源丰富的目的地人气不减。其中，作为全国红色旅游首倡地，江西红色旅游蓬勃发展。携程数据显示，今年以来，江西红色景区预订量同比增长20%。吉安、赣州、南昌等红色资源丰富的目的地热度同比涨幅分别为31%、67%、46%。除了目的地，“红色旅游”“红色乡村”“红色景区”等成为用户…