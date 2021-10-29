财信吉祥人寿4000万股权“辗转”2年后落地，艺龙网竞拍入局成第九大股东吉祥人寿艺龙_新浪科技_新浪网

原标题：财信吉祥人寿4000万股权“辗转”2年后落地，艺龙网竞拍入局成第九大股东 近日，蓝鲸保险注意到，财信吉祥人寿在保险业协会官网公告，艺龙网信息技术（北京）有限公司通过司法竞拍获得湖南嘉宇实业有限公司持有财信吉祥人寿的4000万股股权，该项股权拍卖事项已向监管部门报备。 这笔4000万股股权，“颠沛”已久。2014年，财信吉祥人寿的第五大股东嘉宇实业（持股比例9.15%），以财信吉祥人寿股权为质押，为借款人提供借款担保，但因借款人未能如期还款，2018年，法院裁定准许拍卖、变卖其所质押的股权进行还债。 根据根据市场法评估，财信吉祥人寿股东全部权益价值在评估基准日2018年12月31日的市场价值为34.98亿元，与账面所有者权益20.27亿元相比，评估增值价为14.71亿元，增值率为72.58%，4000万股权评估值为4040.8万元。 随后，在2019年9月，天津艺龙互联网投资管理有限公司以拍卖形式，以4040.8万元起拍价拍得这4000万股股权，可最后被撤拍，原因显示为“买受人不具备法律、行政法规和司法解释规定的竞买资格”。 今年5月，嘉宇实业所持4000万股股权再度被放上拍卖台…