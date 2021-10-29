携程：红色旅游景区热度同比上涨41% “沉浸式红色夜游”成新趋势 _ 东方财富网

10月27日—29日，由江西省人民政府、湖南省人民政府共同主办的2021中国红色旅游博览会(以下简称“红博会”)在吉安井冈山举办。红博会的举办，是红色旅游蓬勃发展的缩影。今年以来，全国各地红色旅游热度持续攀升， 携程 数据显示：截至10月27日，红色旅游景区搜索热度同比增长41%。随着红色旅游的影响力越来越强，不少目的地创新形式，将夜游、高科技、乡村游等形式融入红色旅游，让红色文化更加鲜活生动。也为红色旅游助推乡村振兴进一步夯实了基础。 “沉浸式红色夜游”成新趋势井冈山景区热度同比增长164% 携程 数据显示：今年上半年，红色景区兼夜游属性的景区订单量同比上涨75%。这从侧面反映出，游客选择红色景区的同时，也对夜游项目更为关注。“沉浸式红色夜游”成为红色旅游的新趋势。 为丰富游客的游览体验，不少红色旅游景区推出夜间演艺，通过灯光、VR、沉浸式剧场等方式让红色故事“活”起来。比如：苏州沙家浜风景区门票订单量同比增长275%。景区推出的“横泾不夜天”文旅夜游项目，带给游客立体化的夜游体验。井冈山景区夜经济也在升温。一组数据折射出其积极发展态势。今年上半年，井冈山景区搜索热度同比增长164%…