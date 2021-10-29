内蒙古：力争3-5日把大部分游客转运出额济纳旗 内蒙古额济纳旗自驾游旅游_手机网易网

央广网呼和浩特10月28日消息（记者 田凤元）10月28日16时，内蒙古新冠肺炎疫情防控新闻发布会通报：目前，滞留在额济纳旗的游客，主要客源地为四川、安徽、江苏、上海、甘肃、广东等地，主要出行方式为旅游专列、旅游包车、自驾游。乘坐旅游专列游客2400多人，乘坐旅游包车的3200多人，自驾游游客2200多人，散客2200多人。 内蒙古自治区党委、政府高度重视滞留游客服务保障和组织返程等工作，在国家指导组的指导下，已成立领导小组和工作专班，进一步统筹资源力量、集中时间精力，摸清核准做实详细信息，分门别类细化工作方案，一人一策做出返程安排。通过与滞留游客来源地、目的地、途经地进行点对点沟通对接，确保全程疫情防控、安全保障、生活服务等工作无缝衔接。对于游客返程途中可能遇到的各种困难和问题，形成完备预案，做好各项准备，确保返程安全、万无一失。 记者从发布会了解到，截至目前，已经通过铁路旅游专列转运4列，共转运滞留游客2428人，力争3-5日把大部分游客转运出额济纳旗。健康条件不符合转运要求的游客将暂留一段时间。 具体情况是：10月27日21时52分，第一批滞留在额济纳旗的586名游客乘坐旅游专列…