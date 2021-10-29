规范“双十一”网络集中促销！上海市监局对拼多多、携程、美团点评、国美在线等30家电商企业开展行政指导_新浪财经_新浪网

被各种商家营销套路侵害权益？买到的商品出故障投诉无门？ 黑猫投诉平台全天候帮您解决消费难题【 消费遇纠纷，就上黑猫投诉 】 来源：上海市场监管 10月28日下午，市市场监管局会同上海市网络市场监管联席会议成员单位，召集 拼多多、携程、美团点评、国美在线、小红书、饿了么、得物App、盒马鲜生、叮咚买菜 等30家本市重点电商企业召开“规范‘双十一’网络集中促销活动”行政指导会。 会上，市市场监管局 对本市电商平台企业提出三点指导意见： 强化责任担当意识，依法依规开展促销活动 各平台企业要强化“第一责任人”意识，严格遵守《电子商务法》《网络交易监督管理办法》《规范促销行为暂行规定》等法律法规， 事先公示网络集中促销活动的期限、方式和规则，规范订（定）金、优惠券的使用方法， 加强对促销活动的审核把关，对通过平台销售商品或者提供服务的经营者及其发布的商品和服务信息建立检查监控制度，完善禁售词库，排除清理违规信息，守住安全底线。 自觉维护公平竞争市场秩序，确保消费者合法权益 各平台企业要尊重平台内经营者的自主选择权 不得 限制、排斥竞争； 不得 攻击贬低对手；