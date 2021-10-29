最高奖金12000元等你来拿 第二届中国西藏网络影像节作品征集中
图片来自拉萨市旅游发展局微信公众号。 第二届中国西藏网络影像节已开始面向国内外影像创作者（团体）征集西藏题材的图片、视频等影像作品。据悉，本次参赛作品须围绕“美丽幸福西藏·见证伟大跨越”主题，聚焦西藏和平解放70年以来的历史性成就，展示社会主义新西藏的伟大变迁，讴歌中国共产党，讴歌中国特色社会主义制度；参赛作品须立意新颖、导向积极，不得剽窃、侵犯他人著作权；体裁不限，微电影、微纪录片、动漫、图片（组图）等均可。 值得注意的是，投稿的视频作品要求为MP4格式，分辨率不低于1920×1080，作品时长限5分钟以内；图片作品须为JPG格式，黑白、彩色不限，像素不低于1440×960px，储存值不低于2M；组图作品原则上不少于4幅、不多于10幅。 参赛作品可发送至指定邮箱，邮件主题需注明“‘美丽幸福西藏·见证伟大跨越’第二届中国西藏网络影像节参赛作品”，邮件内容需提供作品名称、200字以内的作品简介、创作时间、创作者（创作团队）姓名及手机号码。 本次大赛作品报送通道已开启，国内投稿邮箱为[email protected] ； 国外投稿箱为[email protected] 。 作品…