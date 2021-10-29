10月28日早上8点50分，驾车两个多小时，从拉萨市区出发来到当雄县羊八井镇洛堆峰。132公里的行程，因为即将开始的冰雪运动，所有人全无疲惫。这是2021第十九届中国西藏登山大会系列活动之西藏自治区第三届冰雪运动进机关和企事业单位活动，本次活动吸引了区直机关、企事业单位约60名干部职工参加，大家在专业教练的带领下攀登至洛堆峰5300至5600米雪线，体验冰雪运动。 登山杖、墨镜、手套……今年7岁的康徐希贝装备齐全，一步一个脚印地爬上来。“一点儿都不累，我爬过很多次。”当记者问她累不累时，她扬起脸淡定地说道。她告诉记者，如果以后还有此类活动，她都会积极参加。康徐希贝的父母都很喜欢户外运动，平时也经常登山、徒步，此次是特意带女儿过来体验。 “我们主要是想以户外运动的方式，让孩子多接触大自然，挑战自我，了解我们祖国的山水、需要保护的金山银山。”徐妈妈说。 近年来，西藏大力推广户外和冰雪运动，由于洛堆峰位于拉萨市当雄县，海拔6010米，其雪面平缓、冰岩陡坡少，攀登难度较低，且车辆可直接到达雪线处。因此，西藏一系列大众冰雪、登山活动均在洛堆峰举行，许多户外爱好者在这里可以享受登山、徒步、滑雪的乐…