上海2021年10月29日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年10月22日，由《证券日报》主办的第四届中国乳业资本论坛在北京召开，本届论坛主题为“新开局、新战局、新格局”，包括中国乳业协会领导、国内外知名乳企代表以及行业专家等齐聚一堂，共同探讨中国乳业面临的机遇与挑战，赋能行业发展。论坛期间，养乐多携旗下原味与低糖两款产品，现场为大家提供养乐多活菌型乳酸菌乳饮品，深受与会嘉宾的喜爱。

养乐多严把质量关 促进益生菌产业发展

2021年作为“十四五”的开局之年，对乳企而言，再次进入了一个新时代，踏入了一个新里程，乳业的长远健康发展已成为重要的战略规划，而乳品作为提升生活品质的重要消费品，品质的健康、安全又成为了重中之重。另一方面，近年来，随着消费者健康意识的提升，乳业行业中的益生菌细分产业也迎来了飞速发展，益生菌除了发挥着改善肠道菌群平衡、调节免疫力等作用，还有更多的健康作用也在不断研究和探索中。有统计数据显示，2020年中国益生菌产业规模达到850亿元，预计2022年将超过千亿规模。

作为益生菌在食品产业应用的代表之一，同时也是一家成立至今已有近90年的全球知名活菌型乳酸菌乳饮品制造公司，养乐多始终坚守“不断探索生命科学，为世界人类的健康和美好生活作贡献”的企业理念，不断加大投入，重视科学研究，持续性地对产品进行多种探索，为消费者提供美味而健康的活菌型乳酸菌乳饮品，并始终将安全和品质放在首位。

持之以恒 深耕中国市场

自1935年第一瓶养乐多诞生以来，养乐多的健康足迹已遍布世界各地。2002年，养乐多正式进入中国大陆市场，截止目前，养乐多已在广州（2家）、上海、天津、无锡、佛山建成6家生产基地，并在全国设立了50家分（子）公司，以此切实保证产品从生产到消费者手中的全程品质管控和冷链管理。

在品控方面，养乐多工厂配备专业检测人员，从原料的选定、灭菌到菌株培养、调和以及产品灌装、包装等各个生产过程，都按照严格的质量标准进行管理和对产品进行严格检验，确保每一瓶产品的可追溯性。

在物流运输上，作为对低温保存有特殊要求的活性乳酸菌饮品，为了更好地保持乳酸菌的活性和数量，养乐多的产品从工厂到各地分公司再到各大连锁卖场、超市等销售终端，全程保存温度都严格设定在2~10摄氏度的条件下。精细严格的品质管控和冷链的精密链条，只为从源头生产出一瓶让消费者放心的养乐多。

同时，养乐多还一直通过开展科普大讲坛、科学Live秀、流动科技馆等形式多样的活动科普肠道健康知识，为提高公众肠道健康科学素养发挥了积极作用。面对新的发展格局，以消费者对高品质健康产品的需求为原点，养乐多将继续坚守初心，严控现有生产体系，并不断探究益生菌在更多人群中的积极作用，为健康中国2030贡献一己之力。

养乐多积极参与第四届中国乳业资本论坛 共探行业发展新格局 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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