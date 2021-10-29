政经谭 三季度末房地产贷款余额51.4万亿 同比增7.6%-房产频道-和讯网

央行：三季度末 房地产 贷款余额51.4万亿元 同比增7.6% 10月29日，央行发布2021年三季度金融机构贷款投向统计报告，2021年三季度末，本外币工业中长期贷款余额13.05万亿元，同比增长24.1%，增速比上季末低1.7个百分点。 据观点地产新媒体了解，人民银行统计，2021年三季度末，金融机构人民币各项贷款余额189.46万亿元，同比增长11.9%；前三季度人民币贷款增加16.72万亿元，同比多增4624亿元。 据悉，2021年三季度末，工业中长期贷款增速放缓，房地产业中长期贷款增速降幅较大，本外币工业中长期贷款余额13.05万亿元，同比增长24.1%，增速比上季末低1.7个百分点；前三季度增加2.04万亿元，同比多增7020亿元。其中，重工业中长期贷款余额11.22万亿元，同比增长23%，增速比上季末低1.4个百分点；轻工业中长期贷款余额1.82万亿元，同比增长31.7%，增速比上季末低3.5个百分点。 此外，2021年三季度末，本外币服务业中长期贷款余额49.72万亿元，同比增长12.4%，增速比上季末低2.1个百分点；前三季度增加4.66万亿元，同比少增1551亿元。…