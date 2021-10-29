携程：倒计时百天 冬奥目的地热度上升236% 融易科技 融易资讯网

10月27日，距离北京2022年 冬奥 会开幕100天。 冬奥 会“火种”让冰雪旅游“燃”起来。 携程 数据显示，近一周以“冬奥”为关键词的 目的地 搜索 热度 ，环比上月同期增长236%。张家口密苑云顶乐园搜索 热度 环比上涨291%。 一二线城市用户超30%习惯“囤购”滑雪游 随着2022年冬奥会的临近以及“三亿人上冰雪”口号的提出，大众对冰雪运动热情日益高涨。另一方面，在疫情影响下，中国消费者的滑雪需求由欧洲、日韩转向国内，张家口、长白山、亚布力、松花湖、北大湖等集滑雪、度假为一体的滑雪场地订单量爆发式增长。去年雪季，通过 携程 预订滑雪相关产品的人数已经同比疫情前翻番，而今年刚刚拉开帷幕的雪季也被业界普遍看好。 数据印证了滑雪市场的巨大潜力：在携程平台，70%以上“滑雪客”会二次复购滑雪产品，深度滑雪爱好者不断增加。从购买习惯来看，“先囤后玩”的用户越来越多。携程数据显示，超30%的一二线城市用户选择在雪季来临前预订滑雪产品。在9月底的“北国早鸟价，滑雪抢先囤”携程BOSS直播间，单场直播GMV达到近800万，单场热度达到226万，比去年11月雪季“东北蒙冬日限定”的滑雪专场热…