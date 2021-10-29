长春高新三季报：前三季度归母净利润31.47亿元 同比增长39.25%

金融界网10月29日消息 10月29日晚间， 长春高新 ( 行情 000661 , 诊股 )（000661.SZ）发布2021年第三季度报告。 三季报显示，长春高新前三季度实现营业收入82.39亿元，同比增长28.75%；归母净利润31.47亿元，同比增长39.25%；归母扣非净利润31.60亿元，同比增长43.07%；基本每股收益7.78元。 此外，长春高新第三季度实现营业收入32.76亿元，同比增长31.97%；归母净利润12.24亿元，同比增长28.78%；归母扣非净利润12.38亿元，同比增长31.46%；基本每股收益3.02元。 长春高新成立于1993年6月，主要从事新药开发、技术转让、技术咨询服务、高新技术产品的开发、生产、销售及服务、基础设施的开发、建设、 物业管理 、集中供热、高新技术成果的转让及中介服务、商业供销业（国家有专项限制经营的商品除外）、产业投资（ 医药 产业、高新技术产业），餐饮娱乐、旅馆、培训。 截止10月29日晚间收盘，长春高新（000661.SZ）报272.76元/股。 来源为金融界的作品，均为版权作品，未经书面授权禁止任何媒体转载，否则视为侵权！