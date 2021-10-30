旅游｜北京西城：京韵美景 浓缩悠悠古今运河情_腾讯新闻

有句话叫：“先有什刹海，后有北京城”，位于北京市西城区西北部的什刹海不仅仅是一个历史风景区，还承载了大运河厚重的文化记忆。记者走访发现，大运河休闲旅游精品线路中的“银锭观山，闲庭意趣知漕运”线路所涉及的景点，几乎都坐落在什刹海风景区内。 据什刹海风景区管理处旅游资源管理科科长张磊介绍，什刹海风景区由前海、后海、西海水域及沿岸名胜古迹和民居民俗生活组成，在历史上是京杭大运河的北端点码头，当时漕船就是从通州到积水潭，所以景区本身就是大运河的一部分。 元代水利工程专家郭守敬对京杭大运河的形成具有巨大贡献。他开创的永定河、白浮泉引水方案，奠定了北京城市供水格局；他将隋唐时期东西走向为主的运河改造成贯通南北的京杭大运河，真正实现了京杭大运河的全线贯通。 如今走进郭守敬纪念馆，就像开启与这位伟大的爱国科学家的近距离对话。郭守敬纪念馆馆长张鹏告诉记者：“我们的展览在设计上更加突出了体验感、沉浸感，有非常多互动的方式，比如会用幻影成像的方式把通惠河上面的水闸如何运行展示出来，会用视频让大家了解到今天什刹海水系是什么样子的，还会用沙盘来展示通惠河贯通最后一公里的原理。” 对于郭守敬纪念馆被列入大运河休闲…