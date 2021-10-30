旅游｜北京海淀：运河流香 古迹古树都是“活历史”_腾讯新闻

古迹与沿河景观结合，现代城市生活与历史文化结合，北京市海淀区与大运河似乎总有着某种不解之缘。记者走访发现，大运河休闲旅游精品线路中的“‘皇家’之行，游船赏景觅风光”线路所涉及的景点，隐隐透露出一种皇家气派和庄重典雅的风格。 比如南长河是北京城内现存的唯一一条明清两代皇家御用河道，据此打造的南长河公园碧水潺潺，杨柳夹岸，传承了“长河观柳”的历史风貌，除水面景观外，公园设有曲苑听香、柳岸春荫、水音深处、别院歌笙、知趣廊等12处景点，附近的很多市民都喜欢到此遛弯和垂钓，一位老人告诉记者：“我每天都会到河边散散步，像我这样的老年人特别多。” 而颐和园也可以称得上名副其实的大运河文化博物馆。乾隆曾6次下江南，而大运河正是其南巡的主要路线，为了把大运河沿线的美景“留在身边”，颐和园中处处可见京杭大运河沿线风景的影子：仿黄埠墩建成的凤凰墩，以杭州西湖为蓝本的昆明湖，吸取镇江金山特点的万寿山，写仿南京永济寺的赅春园。 五塔寺也曾是长河北岸一道靓丽的风景线。据北京石刻艺术博物馆馆长卢嘉兵介绍，五塔寺又名真觉寺，始建于明朝永乐年间，但到20世纪初期，寺内除尚存一座金刚宝座塔和两颗相伴左右的明代银杏古树外，…