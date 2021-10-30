河南夏邑出现与五莲县确诊病例徐某某同车厢密接人员，行程轨迹公布商丘市酒店疫情

原标题：河南夏邑出现与五莲县确诊病例徐某某同车厢密接人员，行程轨迹公布 来源：央视网 2021年10月29日，夏邑县新冠肺炎疫情防控指挥部办公室接到郑州市铁路局疫情指挥部推送的山东省日照市五莲县确诊病例徐某某同车厢人员。经查，同车厢密接人员文某为我县人员。目前该密切接触者已集中隔离，核酸检测结果为阴性。根据目前流调情况公布如下： 10月18日10：16—15：53文某从山东烟台乘高铁到商丘。16：08自助售票机买票乘“商丘—夏邑”高速大巴（空调车）返回夏邑县，在夏邑下高速后与大巴车检票员有近距离接触。随后在崔庄转盘下车，并乘出租车回家，坐在后排。18点左右入住秉礼路“L设计酒店”。约18：30分到津桥学校东“川川川川”店内吃饭，邻桌有6人用餐，时长约1小时。 10月19日17：25到昌盛路“奥斯卡”影城观看电影“我和我的父辈们”，观影时长约两小时。19：30分到副食品步行街“老四跳水鱼”吃饭，用餐约1小时。 10月20日中午12：40到秉礼路路北“谷婆婆”店吃饭，用餐约30分钟。当晚19点到县府路宏佰超市购物，微信支付。期间到过附近的小吃街，买过南北路上路西一家鸭货（鸭翅等），随后步行…