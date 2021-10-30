曾有密接人员到访，北京环球度假区刚刚回应！周卫民度假区酒店环球旅游_手机网易网

10月30日，北京 环球 度假区 发布公告，原文如下： 我们接到疾控部门通知，10月24日曾有新冠肺炎密接人员到访该园区。目前所涉人员已在政府有关部门安排的密切监控和隔离中，最新的核酸检测结果为阴性。 一直以来，为了保障广大游客的健康和安全，我们坚持按照日常既定的疫情防控流程，持续强化一系列健康和安全举措，包括加强入园人员筛查、每日例行彻底的清洁和消毒工作，提供便利的消毒清洁设施、引导客人保持安全距离、定期进行环境采样等在内的多项举措，并在每晚闭园后对整个园区进行全面消杀和清洁，努力打造安全、健康的度假区环境。目前北京环球度假区环境采样结果为阴性。 出于对游客健康及安全的审慎考虑，我们全力配合疾控部门，通知10月24日曾到访过园区的人员就近进行核酸检测和必要的健康监测，在日常既定的疫情防控措施基础之上，加强落实了包括员工健康监测管理，立即展开全员核酸检测，接种疫苗加强针，增加消毒频次，对重点人群聚集点位加强防控等在内的各项疫情防控举措。 图片来源：每经记者 李少婷 摄（资料图） 据悉，10月29日下午，北京市召开第251场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会。发布会上，北京市疾病预防控制中心…