冷淡工业风撞色大红 太酷了酒店工业风撞色_新浪时尚_新浪网

原标题：百年荒废医院爆改酒店，冷淡工业风撞色大红，太酷了！ 作者：外滩设计酒店 这几年，不走寻常路的酒店越来越多。 设计师把原本和酒店毫无关联、甚至无法挂钩的建筑打造成酒店，在保证居住舒适的基础上，带给我们更多的新奇感。 比如之前MISS实探过的德国Hotel Liberty Offenburg，酒店从监狱改造而来，保留了原始牢门等不少历史痕迹，演绎叛逆的工业复古风。 再比如把蒸汽火车改为酒店的Kruger Shalati，它停留在高空中的铁路桥上，室外是野生动物保护区，室内则是舒适的居住环境，这样的反差感受到了很多人的喜爱。 最近俄罗斯也出现了这样一家酒店。 它爆改自百年医院，用混凝土、金属营造帅气工业风，红色艺术品随处可见，带来强烈的视觉冲击。 挑高中庭，玻璃穹顶、绿植满屋，把清新的花园搬进了室内。 还设有一个博物馆，专门介绍喀山与酒店的历史，800平米的SPA、带现场乐队的餐厅让你在酒店待上一整天都不无聊。 改造自世界遗产的酒店，撞色艺术品带来新活力 酒店位于俄罗斯喀山市，建造于1910年，2000年之前一直是医院，现已被评为世界文化遗产。 2016年，土耳其老牌建筑公司Poli…